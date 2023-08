Tunisie : Les températures atteindraient les 43°, retour du sirocco ce mercredi

Les conditions météorologiques sont marquées ce mercredi 02 août par un ciel dégagé et peu nuageux dans la plupart des régions.

Les températures sont plus ou moins clémentes. Les maximales sont comprises entre 30 et 36° près des côtes et sur les hauteurs, et entre 37 et 43° dans le reste des régions, avec l’apparition des coups de sirocco, localement.

La vitesse du vent est faible à modérée, et se renforce, relativement, en fin de journée au Sud, charriant le sable.

La mer est peu agitée à agitée dans le Golfe de Gabès.

