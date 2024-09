Tunisie/Prévisions météorologiques pour le jeudi 05 septembre 2024

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, le temps sera partiellement nuageux ce jeudi 5 septembre 2024. Des **nuages épais** sont attendus dans l’après-midi sur les régions de l’ouest, avec des orages locaux accompagnés de pluies touchant certaines zones côtières du nord et, de manière plus localisée, la côte.

Le vent soufflera du secteur Est, puis changera pour devenir du secteur sud au sud. Il sera relativement fort près des côtes nord et faible à modéré à l’intérieur du pays. L’après-midi, il se renforcera près des côtes est, atteignant ou dépassant 70 km/h en raison de l’apparition de cellules orageuses.

Concernant la mer, elle sera agitée au nord et peu agitée, devenant progressivement agitée l’après-midi sur la côte Est.

Les températures connaîtront une légère hausse, avec des maximales variant entre 30 et 36 degrés près de la côte et des hauts plateaux de l’ouest, et entre 37 et 41 degrés dans le reste des régions.

