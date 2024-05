Tunisie: Prévisions météorologiques pour le mardi 28 mai 2024

Ce mardi 28 mai 2024, le temps sera partiellement nuageux, avec une couverture nuageuse qui s’épaissira progressivement dans l’après-midi sur les régions occidentales du Nord et du Centre. Des orages accompagnés de pluies sont à prévoir dans ces zones.

Le vent sera faible à modéré, se renforçant légèrement à proximité des côtes nord.

La mer sera généralement peu agitée, devenant progressivement agitée, voire très agitée localement au Nord.

Les températures maximales varieront entre 26 et 32 degrés près des côtes et des hauteurs, et entre 33 et 37 degrés dans le reste des régions, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.

