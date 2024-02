Tunisie : Projet d’extension de l’aéroport Tunis-Carthage : Un nouveau terminal, une nouvelle tour de contrôle, lignes ferroviaires…

Le ministre du Transport, Rabie Majidi, a présidé, ce jeudi 15 février 2024, une séance de travail, consacrée à l’examen des mécanismes de mise en œuvre du projet d’extension de l’aéroport Tunis-Carthage, en rajoutant une nouvelle aérogare, à côté de l’actuelle, ainsi que d’autres composantes des projets préconisés, notamment la liaison ferroviaire avec la capitale.

Le ministre a appelé à fixer le cadre de référence, sous ses différents aspects juridiques, techniques et commerciaux, appelant les établissements concernés sous tutelle, à présenter des descriptifs spécifiques à chaque composante de ces projets, lesquels devront être accompagnés des conditions techniques, avec la précision requise et dans les délais les plus proches.

Ce projet d’extension, examiné tout dernièrement en conseil des ministres, porte sur la création d’une nouvelle aérogare d’une superficie couverte de 80000 m2, et une capacité d’accueil estimée à 8 millions passagers/ an, laquelle s’ajoutera à l’actuelle aérogare. Cette extension permettra d’augmenter la capacité d’accueil de l’aéroport à 13 millions voyageurs/ an. Outre le changement et l’extension du passage aérien de l’aéroport et la construction d’une nouvelle tour de contrôle.

Le projet d’extension comprend des composantes visant à relier l’aéroport au centre ville de Tunis par une ligne ferroviaire, la construction d’une nouvelle ligne ferroviaire directe reliant l’aéroport Tunis-Carthage à Enfidha – Hammamet, ainsi qu’une nouvelle ligne de métro reliant les berges du Lac à Bhar Lazrag.

Ce faisant, l’aéroport Tunis-Carthage devrait accueillir l’été prochain, 7 millions de passagers.

