Tunisie/ Projet du logement social « Erriadh » à la Manouba : Les promoteurs immobiliers appelés à accélérer les travaux

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a réuni hier, jeudi 15 Juin, les promoteurs immobiliers chargés de la réalisation du projet de logement social « Erriadh », dans la région d’el-Fejja, en vue d’examiner les moyens à même de parachever les différentes tranches de ce projet immobilier, en en accélérant la cadence de réalisation.

Les discussions ont porté sur les solutions susceptibles d’accélérer la cadence de réalisation des travaux des tranches restantes du projet, et les opérations de raccordement aux différents réseaux des concessionnaires publics, dont la réalisation en est à un stade avancé.

La ministre a appelé à surmonter les différents problèmes auxquels les promoteurs immobiliers se sont heurtés, avec les prestataires publics, dans la mesure où il faudrait raccorder ces logements aux réseaux de gaz, d’électricité et d’eau afin qu’ils puissent être livrés à leurs bénéficiaires.

Elle a exhorté les promoteurs immobiliers à coordonner davantage avec les différents intervenants, notamment, les concessionnaires publics en vue de surmonter les difficultés dans les délais les plus proches, et de faire avancer le chantier à un rythme plus soutenu.

Gnetnews