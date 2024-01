Tunisie/ Projets publics : Des dispositions pour accÃ©lÃ©rer la rÃ©gularisation fonciÃ¨re

Tunisie/ Projets publics : Des dispositions pour accélérer la régularisation foncière

Le ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières a tenu hier mercredi 23 janvier, sa réunion périodique conjointe avec le ministère de l’Equipement et de l’Habitat, dans le cadre du suivi de l’état d’avancement de la libération du périmètre foncier des projets d’autoroutes et de routes nationales, régionales et locales, y compris ceux financés dans le cadre de la coopération internationale.

L’objectif étant d’aplanir les difficultés qui en entravent la régularisation foncière.

La séance de travail a passé en revue les mesures prises dernièrement, notamment, la note de service émise par le ministre à la date du 15 janvier, visant à conférer plus de souplesse aux contrats d’achat au profit des projets publics, en chargeant les directions régionales des mesures d’enregistrement et d’inscription, outre les mesures d’investigation, de conciliation, d’élaboration des contrats et leur présentation au propriétaire…

Cette démarche intervient en application des recommandations de la commission supérieure pour l’accélération de la réalisation des projets publics, de manière à réduire les délais et à faire avancer ces projets dans les meilleures conditions.

Gnetnews