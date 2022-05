Tunisie : Que nous cache la mÃ©tÃ©o de ce mardi 10 Mai ?

Tunisie : Que nous cache la météo de ce mardi 10 Mai ?

Les conditions météorologiques seront marquées ce mardi 10 Mai par la poursuite des perturbations, avec des pluies éparses et orageuses au Nord, au Centre et localement au Sud.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’INM prévoit des vents modérés dont la vitesse atteint les 40 Km/ heure près des côtes Est…La mer est agitée à l’Est du pays, et peu agitée au Nord.

Les températures seront en légère baisse, avec des maximales comprises entre 14 et 19° au Nord et sur les hauteurs, et entre 19 et 25° dans le reste des régions, atteignant les 29° au Sud.

