Tunisie : Deux femmes de 43ans et 53ans admises au baccalauréat 2023, reçues par la ministre de la Famille

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa, a rendu hommage, ce lundi 26 juin 2023, aux deux bachelières les plus âgées, Mesdames Donia Zarrouk et Houda Mohamed, admises à la session principale du baccalauréat de l’année 2023.

Mariée et mère de trois enfants, dont O3 diplômés du supérieur, et originaire du gouvernorat de l’Ariana, Mme Donia Zarrouk (53 ans), a décroché le baccalauréat dès la première tentative ; 32 ans après avoir interrompu ses études.

Originaire de Sousse, et âgée de 43 ans, Mme Houda Mohamed a abandonné les études il y a 23 ans au niveau du cycle secondaire, et est revenue, depuis 04 ans, aux bancs de l’école. Elle a participé, cette année, pour la première fois, à la session principale du baccalauréat, section Lettres, et a été admise.

Les Success stories de ces deux bachelières sont inspirantes, et montrent que les opportunités pour la femme tunisienne de gravir les échelons du savoir et de la connaissance, ne sauraient être limitées par l’âge, ou l’échec dès la première tentative, a déclaré, en substance, la ministre de la Femme.

Amel Blehaj Moussa, citée par un communiqué de son ministère, a discuté avec les deux femmes, de leurs choix en matière d’orientation universitaire, et leurs ambitions de terminer leurs études supérieures, valorisant leur forte volonté et leur attachement aux valeurs de persévérance, de réussite et de distinction.

Le taux général de réussite à la session principale du baccalauréat 2023 est de 36.38 %.

