Tunisie : Quid de l’approvisionnement du marché en produits pétroliers la prochaine période ?

La marche d’activité du secteur de l’énergie et des mines a été au centre d’une séance de travail tenue hier, mercredi 05 juillet, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, à la kasbah.

La réunion a planché sur le plan d’action préconisé la prochaine période, en vue d’assurer l’approvisionnement du marché en produits pétroliers.

Bouden, citée par un communiqué de la présidence du gouvernement, a affirmé la nécessité d’accélérer la cadence de l’investissement, et de réalisation des projets dans le secteur de l’énergie, des énergies renouvelables et des mines, outre la promotion des activités d’exploration et de recherche dans le domaine des hydrocarbures.

