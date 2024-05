Tunisie : La CONECT propose conseil et avis Ã  l’AssemblÃ©e pour faire avancer les lÃ©gislations sur les questions Ã©conomiques

Tunisie : La CONECT propose conseil et avis à l’Assemblée pour faire avancer les législations sur les questions économiques

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a reçu, ce vendredi 03 Mai, au Bardo, le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), Aslan Ben Rejeb, accompagné des membres du bureau exécutif de l’organisation.

Le chef de la délégation a passé en revue les spécificités de cette organisation, ses contributions et ses idées, en vue de l’amélioration du climat de l’investissement, et de la situation économique et sociale.

Il a évoqué ses programmes de travail, fondés sur la consolidation de l’emploi et de la croissance, la liberté d’entreprendre, la transition énergétique et climatique, rappelant la fondation du groupement professionnel des industries cinématographiques, en vue de consolider le financement de cette industrie, et inciter à l’investissement dans ce domaine.

Le président de la CONECT a, par ailleurs, mis en avant les spécificités de cette organisation, laquelle compte un important nombre d’entreprises économiques, de groupements professionnels, et de bureaux sectoriels nationaux et régionaux, outre la CONECT international, saluant les compétences tunisiennes et leur rayonnement sur les plans national et international dans différents domaines.

Il s’est arrêté à l’importance de la pluralité syndicale, évoquant ce que propose les structures de l’organisation, en termes de visions et conceptions, autour des différentes questions à caractère économique, social et financier.

Ben Rejeb a exprimé les dispositions de la CONECT à présenter les consultations nécessaires autour du développement des législations, en lien avec la relance de l’investissement, étant un moteur principal de l’économie, en suggérant des solutions pour surmonter les problèmes que traverse certains secteurs, notamment le secteur laitier.

Le président de l’Assemblée a, pour sa part, affirmé son estime pour le travail sérieux mené par la CONECT, et les compétences qu’elle compte dans ses rangs, dont les opinions et conceptions liées aux exigences de la situation financière, économique et sociale du pays, peuvent nous éclairer.

Bouderbala a mis l’accent sur la voie adoptée par l’Assemblée, notamment, en termes d’ouverture sur les compétences nationales et d’écoute des parties concernées par le fait national, et leur implication dans tout ce qui est en lien avec le processus du développement et la promotion de l’économie.

Il a dit les dispositions des commissions à écouter la CONECT et recueillir son avis, au sujet des initiatives législatives soumises à l’Assemblée.

