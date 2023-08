Tunisie : Réforme de l’enseignement, analphabétisme, intelligence artificielle…au centre du discours de la journée du savoir

Le président de la république, Kaïs Saïed, a déclaré que « notre fierté de notre richesse nationale ne doit pas dissimuler les difficultés auxquelles fait face le secteur de l’éducation et de l’enseignement, en termes d’infrastructure, de programmes et méthodologies d’enseignement, et d’abandon scolaire précoce ou décrochage ».

Dans un discours, ce jeudi 10 août à Carthage, à l’occasion de la journée du savoir, le chef de l’Etat a salué les enseignants qui sont en train de forger les esprits, les exhortant à considérer élèves et étudiants comme « un dépôt ».

2 millions d’analphabètes en Tunisie

Lors de ce rituel organisé annuellement, en hommage aux lauréats, Saïed a déploré la hausse du taux d’analphabétisme, dont l’effectif avoisine, à l’heure qu’il est, les 2 millions de personnes.

Il a qualifié cette situation d’inacceptable à tous les égards et ne pourrait se poursuivre dans un pays doté d’universités prestigieuses, où des grands savants ont été issus des mosquées Okba Ibn Nefaâ et Ez-Zitouna, où l’école de guerre était instaurée ; « le pays de l’institution el-Khaldounya, du collège Sadiki, du Lycée Alaoui et bien d’autres établissements ».

L’Etat avait parié dès l’aube de l’indépendance sur l’éducation, et le budget qui lui a été alloué dépassait le 1/3 du budget de l’Etat, a-t-il rappelé, regrettant que « la politique se soit faufilée pour créer des équilibres politiques au sein de la société dès les années 70, du siècle dernier ».

Saïed a critiqué « la succession des politiques de réforme de l’enseignement qui n’étaient pas innocentes, ainsi que l’enchaînement des expériences ayant touché les vacances, les coefficients, l’emploi du temps, etc., » considérant l’atteinte à l’enseignement, comme étant « le crime le plus horrible contre la patrie et le peuple ».

« L’enseignement est un droit pour tous comme l’eau et l’air, il ne suffit pas de le mentionner dans les textes mais de réunir toutes les conditions à même de le traduire dans les faits, d’où la création du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement, inscrit dans la constitution du 25 juillet 2021 », a-t-il souligné.

15 septembre : Démarrage de la consultation autour de l’enseignement

Le chef de l’Etat a annoncé qu’une consultation nationale allait démarrer le 15 septembre prochain autour de ce sujet, et une loi sera décrétée dans la foulée, afin que cette institution constitutionnelle soit mise en place.

« L’opposé du savoir est l’ignorance », a-t-il asséné, signalant en substance que la connaissance ne se limite pas au simple fait de lire et d’écrire, mais englobe l’assimilation, la pensée, l’analyse…

Saïed a considéré que l’enseignement n’a pas trait, uniquement, aux programmes et aux méthodologies, mais aussi aux instituteurs et professeurs, en allusion à la formation de ces derniers et à leurs aptitudes à inculquer les savoirs et à consolider les acquis des élèves.

Le président de la république s’en est pris à l’intelligence artificielle, « qui recèle certainement une intelligence, mais qui est, dans sa substance, un anéantissement de la pensée humaine ».

Il a cité le Secrétaire Général de l’ONU ayant mis en garde, cette dernière période, contre « les usages nocifs de l’IA à des fins terroristes et criminelles, chose qui ne peut que provoquer la destruction à grande échelle ».

Saïed perçoit dans l’intelligence artificielle « un péril imminent, qui ne menace pas la science et le savoir seulement, mais l’humanité toute entière, dans la mesure où elle détruit la vie des humains ».

Le chef de l’Etat a exhorté, in fine, les Tunisiens à retrousser les manches et à compter sur leur propre intelligence, étant entendu que les nations ne peuvent se construire que par la pensée libre et les bras de leurs enfants.

