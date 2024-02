Béjà : Remise des clefs de logements sociaux individuels à Gbollat

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat a présidé, ce mardi 20 février 2024, une cérémonie de remise des clefs des logements sociaux individuels « la Résidence Youssef », à la délégation de Gbollat (gouvernorat de Béjà).

Ce projet immobilier est situé à la cité Ezzouhour, au milieu de la municipalité de Gbollat, à proximité de toutes les commodités et des loisirs. Il est délimité à l’Est et au Sud, par une zone industrielle, au Nord par l’office des céréales et à l’Ouest, par une cité résidentielle.

Il est constitué de lotissements, dont la superficie couvre pour chacun 117 m2, outre une zone verte dont la superficie s’étend sur 238 m², et un générateur électrique.

Ce projet a été réalisé par la société nationale immobilière de Tunisie (SNIT – Nord), il est financé par le budget de l’Etat moyennant un coût estimé à 5.3 millions de dinars, et s’inscrit dans le cadre de la deuxième tranche du programme spécifique du logement social.

