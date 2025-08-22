Tunisie : Rencontre entre l’ANME et le PNUD

22-08-2025

Le jeudi 21 août 2025, M. Nasser Bekkari, Directeur général de l’Agence Nationale de Maîtrise de l’Énergie (ANME), a reçu Mme Céline Mirod, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Tunisie, accompagnée de Mme Verena Lenevir, représentante résidente adjointe, ainsi que plusieurs responsables du programme.

Cette rencontre a été l’occasion de discuter des perspectives de coopération future et de renforcement du partenariat existant entre les deux institutions dans les domaines du contrôle énergétique et de la transition énergétique, en soutien aux efforts nationaux pour une croissance durable et un économie à faible émission de carbone.

Les parties ont également passé en revue les principaux accomplissements de ces dernières années, notamment le soutien aux projets pilotes, l’accompagnement technique des institutions publiques et privées, ainsi que la mise en œuvre de programmes visant à accélérer la transition énergétique.

Par ailleurs, plusieurs chefs de départements de l’ANME ont présenté les projets et programmes en cours, ainsi que les défis et opportunités pour développer davantage la coopération avec le PNUD, au service des objectifs tunisiens en matière de transition énergétique.

Gnetnews

Fil d'actualités

Tunisie : Rencontre entre l’ANME et le PNUD

22-08-2025

Ministère de l’Éducation : consultation des résultats des mutat

22-08-2025

Hôpital de Sfax : l’agresseur du médecin arrêté et inculpé

22-08-2025

El Mourouj : Le vieil homme coincé entre une rame de métro et le q

22-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une
Société Drame à Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualités

Tunisie : Rencontre entre l’ANME et le PNUD

22-08-2025

Ministère de l’Éducation : consultation des résultats des mutations 2025 po

22-08-2025

Hôpital de Sfax : l’agresseur du médecin arrêté et inculpé

22-08-2025

El Mourouj : Le vieil homme coincé entre une rame de métro et le quai a été

22-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025