Tunisie : Rencontre entre l’ANME et le PNUD

Le jeudi 21 août 2025, M. Nasser Bekkari, Directeur général de l’Agence Nationale de Maîtrise de l’Énergie (ANME), a reçu Mme Céline Mirod, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Tunisie, accompagnée de Mme Verena Lenevir, représentante résidente adjointe, ainsi que plusieurs responsables du programme.

Cette rencontre a été l’occasion de discuter des perspectives de coopération future et de renforcement du partenariat existant entre les deux institutions dans les domaines du contrôle énergétique et de la transition énergétique, en soutien aux efforts nationaux pour une croissance durable et un économie à faible émission de carbone.

Les parties ont également passé en revue les principaux accomplissements de ces dernières années, notamment le soutien aux projets pilotes, l’accompagnement technique des institutions publiques et privées, ainsi que la mise en œuvre de programmes visant à accélérer la transition énergétique.

Par ailleurs, plusieurs chefs de départements de l’ANME ont présenté les projets et programmes en cours, ainsi que les défis et opportunités pour développer davantage la coopération avec le PNUD, au service des objectifs tunisiens en matière de transition énergétique.

Gnetnews