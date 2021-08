Tunisie/ RentrÃ©e scolaire : Offre des hypermarchÃ©s, promos, et comparatif avec les Librairies (EnquÃªte)

Tunisie/ Rentrée scolaire : Offre des hypermarchés, promos, et comparatif avec les Librairies (Enquête)

Le 15 septembre… C’est la date qui a été fixée par le ministère de l’Education pour la rentrée des classes. C’est donc le moment pour les parents mais aussi les enfants de s’atteler à l’achat des fournitures scolaires.

Cahiers, stylos, cartables, trousses, livres… Les listes sont parfois longues et qui plus est coûteuses, surtout en cette période de crise économique où le pouvoir d’achat des Tunisiens s’est largement détérioré.

La rentée des classes a beau être prévue dans un mois, les rayons consacrés aux fournitures scolaires ont déjà été installés…C’est le cas dans cet hypermarché de Tunis, où pas moins de deux énormes rayons et deux allées centrales y ont été dédiés…

Mais en ce milieu de mois d’août, il n’y pas foule. En effet, les vacances ne sont pas encore terminées et la plupart attendent le salaire prochain. Au milieu des montagnes de cahiers qui ornent les étals, nous trouvons un couple accompagnée de leur fils adolescent scolarisé au collège. « Nous n’avons pas encore eu la liste, mais nous venons faire un petit repérage afin d’évaluer le budget qu’il faudra prévoir ». Le papa se dit surpris chaque année de la cherté des fournitures.

La star des rayons c’est bien sur le cartable où plus d’une cinquantaine de modèles sont exposés. Sac à dos, trolleys, avec ou sans motifs, sans compter l’indispensable sac à goûter. Et tous les niveaux scolaires sont concernés, de la maternelle, jusqu’au lycée. Il y en a pour toutes les bourses… Ils varient entre 60DT et 300DT pour les plus sophistiqués et les plus robustes. « Les enfants sont de plus en plus exigeants. Pour eux, le cartable c’est ce qu’il y a de plus important », nous dit un salarié du magasin, faisant référence aux moqueries entres camarades de classe.

Une célèbre marque tunisienne de cartable, réputée de qualité, à quant à elle installé un stade à l’extérieur de l’hypermarché, proposant des réductions allant jusqu’à moins 45%. Pour exemple, le plus cher d’entre eux qui coûte la bagatelle de 359DT est vendu à 199DT.« Ce sont les anciennes collections que nous bradons », indique le vendeur.

Mais bonne nouvelle pour les clients, puisque cet hypermarché a décidé de réaliser une réduction de 20% sur tous les articles qui concernent la rentrée ainsi que sur le mobilier de bureau. Ainsi, ces derniers sont affichés à 119DT pour le plus simple et peut atteindre les 500DT pour un bureau avec bibliothèque.

Pour les cahiers et stylos, les prix n’ont pas véritablement changé depuis la rentrée 2020…. au contraire, les promotions sont placées en tête de gondole. En moyenne pour un grand cahier standard, il faut compter environ 8DT, selon la qualité du papier. Les marques sont principalement tunisiennes. D’après le vendeur, la différence de qualité se joue à quelques millièmes près.

Les tabliers indispensables pour écoliers, les collégiens et pour les lycéennes, sont vendus entre 20 et 28DT.

Si certains achètent en supermarchés, d’autres sont adeptes des librairies. C’est le cas de Olfa, maman d’un garçon scolarisé dans un collège public qui estime que la qualité est meilleure. Fidèle cliente, c’est dans celle de son quartier à l’Ariana qu’elle se fournit en fournitures scolaires. « Grâce à ma fidélité, la libraire me fait chaque année des réductions au moment de la rentrée », explique-t-elle.

Son mari est ingénieur en informatique et elle-même est Directrice financière… Ils disposent tout deux d’un salaire qui leur permet de vivre à l’aise. Pourtant, la mère de famille se plaint elle aussi des tarifs pratiqués. « Au fur et à mesure des niveaux, la liste s’allonge et les professeurs sont de plus en plus gourmands en fournitures », déplore-t-elle. A cet égard, elle affirme que tous les professeurs demandent désormais des cahiers à spirales qui sont au prix d’environ 13DT l’unité pour un produit de qualité. Pour ceux considérés comme bas de gamme, il faut compter environ 10DT…pas vraiment une grande différence « L’année dernière, ce n’est même pas la moitié du cahier qui a été utilisée », un véritable gâchis d’argent selon elle.

Chaque année, Olfa dépense environ 300DT en fournitures, sans compter le cartable et les livres. Le cumul de ces derniers peut atteindre rapidement les 700DT. « Pour le cartable, j’achète un produit de qualité pour qu’il serve durant deux années ». Quant à la trousse (stylos, gommes, pinceaux, crayons, etc…), elle coûte à elle-seule pas moins de 80DT.

Nous sommes allés interroger la propriétaire de la librairie, ou se fournit la maman située à l’Ariana. « Pour le moment nous n’avons que des clients dont les enfants sont scolarisés dans des écoles étrangères car la rentrée est prévue pour septembre ». Elle ajoute à cet égard, que leur liste n’est pas vraiment différente de celle du système Tunisien, à l’exception des livres qui coûtent un peu plus chers. « La différence se ressent entre les listes des écoles privées et publiques », nous dit la responsable de la boutique. D’après elle, celles demandées par les professeurs du privé sont environ 10% supérieures à celles du public.

Concernant les cahiers dits subventionnés, la professionnelle indique qu’ils sont à un prix de 400 millimes pour un petit format, contre 1,3DT pour un milieu de gamme et 3DT pour les plus chers qui disposent d’un protège cahier en prime. « Les cahiers subventionnés sont boudés car la qualité est vraiment mauvaise. Les lignes sont difficilement lisibles et cela pose de nombreux problèmes aux enfant pour l’écriture ».

Par ailleurs, la Chambre syndicale nationale des papetiers libraires, relevant de l’UTICA, a appelé cette semaine, ses adhérents, à consentir à une baisse de 5% sur les fournitures scolaires durant la période allant du 25 août au 25 septembre 2021, exception faite pour les cahiers subventionnés et les livres scolaires. Une demande faite pour répondre à l’appel du chef de l’Etat pour une baisse des prix.

A noter que le rentrée 2020 a été marquée par une hausse des prix des fournitures atteignant les 14% pour certains produits.

Wissal Ayadi