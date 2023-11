Tunisie : Reprise des campagnes de propreté à l’aéroport Tunis-Carthage, dans les ports et les postes frontaliers terrestres

Le ministère du Transport annonce, ce mercredi 29 novembre, le lancement des campagnes de propreté dans les aéroports, les ports et les postes frontaliers terrestres.

L’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) a repris, aujourd’hui même, les campagnes de propreté et d’aménagement des commodités et espaces intérieurs et limitrophes de l’aéroport.

La Société tunisienne d’acconage et de manutention a repris les campagnes en question, dans l’ensemble des ports maritimes et commerciaux.

L’Office national des postes frontaliers terrestres a renoué, à son tour, avec les campagnes en question dans l’environnement intérieur et extérieur des postes frontaliers.

Ces campagnes font suite à des visites que le ministre du Transport a effectué à l’aéroport Tunis-Carthage, au port de Radès, ainsi qu’aux postes-frontaliers de Ras Jdir, Melloula et Babouch. Elles coïncident avec l’examen du projet du budget du ministère du Transport ce mercredi après-midi en plénière à l’Assemblée.

Gnetnews