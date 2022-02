Tunisie : Reprise de la prière du vendredi, après un mois de suspension

Le ministère des Affaires religieuses annonce ce mercredi 09 février, la reprise de la grande prière à compter d’après-demain vendredi 11 février.

Le ministère appelle à la nécessité de s’en tenir aux mesures de prévention prévues dans le protocole sanitaire spécifique des lieux de culte.

Cette reprise intervient après un mois de suspension de la prière du vendredi, pour cause du Coronavirus, dans le cadre des mesures annoncées le 12 janvier dernier par le gouvernement, pour deux semaines ayant été reconduites une seule fois pour la même période, lesquelles arrivent à leur terme ce mercredi.

Le comité scientifique avait recommandé hier l’annulation du couvre-feu, tout en prolongeant d’une semaine l’interdiction et le report des rassemblements et manifestations dans les espaces publics et privés.

Dr Amen Allah Messaâdi a déclaré aujourd’hui que les contaminations sont en baisse, mais la prudence devra être de mise.

Gnetnews