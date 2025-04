Tunisie – République Tchèque : Vers un renforcement du partenariat touristique et artisanal

Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a reçu ce jeudi 24 avril 2025, au siège de son département, le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, Jan Lipavský, accompagné d’une délégation de haut niveau, dans le cadre d’une visite officielle en Tunisie à l’invitation de son homologue tunisien, Mohamed Ali Nafti.

Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de consolidation des relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la Tchéquie, à l’approche du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, prévu l’an prochain. À cette occasion, les deux parties ont échangé sur les moyens de hisser leur coopération à un niveau supérieur, notamment dans les domaines prioritaires que sont le tourisme, l’investissement et les échanges commerciaux.

Les discussions ont principalement porté sur les secteurs du tourisme et de l’artisanat, avec une volonté commune de dynamiser les flux touristiques bilatéraux, de mieux faire connaître la diversité du produit touristique tunisien, et d’explorer des pistes de coopération en matière de formation et de transfert d’expertise.

Par ailleurs, les ministres ont évoqué la nécessité de renforcer les liaisons aériennes entre Tunis et Prague, condition essentielle à l’intensification des échanges touristiques et économiques.

M. Tekaya a salué la qualité des relations tuniso-tchèques, exprimant le souhait du gouvernement tunisien de renforcer le partenariat bilatéral et d’initier des programmes communs dans les secteurs clés. De son côté, M. Lipavský a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir ces efforts, soulignant la dynamique positive des relations bilatérales, illustrée récemment par la visite du ministre tunisien à Prague en mars dernier.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les projets de coopération en cours et d’en développer de nouveaux, au service des intérêts partagés des deux nations.

Gnetnews