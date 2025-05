Tunisie – Ressources en eau : Les barrages remplis à 40,2 %, selon le Secrétaire d’État à l’Eau

Le taux de remplissage des barrages en Tunisie a atteint 40,2 %, soit 952 millions de mètres cubes, à la date du jeudi 15 mai 2025. C’est ce qu’a annoncé Hamdi Habib, secrétaire d’État chargé des ressources hydrauliques, en marge de la 2ᵉ Conférence internationale sur l’hydrologie environnementale, organisée au siège de l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM) à Carthage.

Cette rencontre scientifique s’inscrit dans le cadre de la célébration des 50 ans du Programme hydrologique intergouvernemental (PHI) de l’UNESCO et des 60 ans des sciences de l’eau au sein de l’organisation onusienne. Elle se poursuit jusqu’au 16 mai, avec la participation de chercheurs, d’experts et d’acteurs régionaux et internationaux, pour débattre des enjeux liés à la gestion durable des ressources en eau et à la préservation de la biodiversité marine.

Intervenant à cette occasion, Hamdi Habib a souligné l’importance croissante de l’hydrologie environnementale, une discipline interdisciplinaire qui analyse les interactions entre l’eau et les écosystèmes – aussi bien aquatiques (rivières, lacs) que terrestres (forêts, zones arides, etc.). Cette approche, a-t-il noté, introduit de nouvelles perspectives en matière de gouvernance durable de l’eau.

Parmi les thématiques abordées : l’évapotranspiration, la consommation d’eau par les végétaux, l’influence des écosystèmes sur l’écoulement de l’eau ou encore les liens entre les cycles écologiques et le cycle hydrologique.

En parallèle, une session de formation spécialisée est organisée sur la surveillance des microplastiques dans les milieux côtiers, à travers une approche scientifique appliquée. Elle vise à renforcer les compétences techniques des chercheurs dans la lutte contre la pollution plastique et à promouvoir une gestion environnementale fondée sur des données fiables.

Gnetnews