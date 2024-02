Tunisie : RÃ©union de la commission nationale de l’Ã©quivalence des diplÃ´mes et titres au ministÃ¨re de l’Enseignement supÃ©rieur

Tunisie : Réunion de la commission nationale de l’équivalence des diplômes et titres au ministère de l’Enseignement supérieur

La commission nationale de l’équivalence des diplômes et titres a tenu, le 27 février 2024, sa réunion, sous l’égide du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et son président, Moncef Boukthir, en présence de Samir Becha, directeur général de l’enseignement supérieur, et des représentants des ministères concernés.

La réunion a examiné un projet de décret portant révision des dispositions du décret n’o 2124 de l’année 2000, du 25 septembre 2000, fixant les critères et procédures de reconnaissance de l’équivalence des diplômes, délivrés par les établissements d’enseignement supérieur privé.

Comme il était question de l’équivalence des diplômes délivrés par les universités ukrainiennes, au titre de l’année universitaire 2022 – 2023.

