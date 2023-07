Tunisie : Révision en vue des textes régissant les autorisations du bâtiment et travaux publics

L’évaluation du dispositif d’octroi des autorisations de bâtiment et travaux publics, et les moyens à même de réviser les textes régissant ces autorisations en vue de les développer et de les mettre en adéquation avec l’évolution du secteur du bâtiment ont été au centre d’une réunion au ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

La ministre, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a exhorté les parties concernées « à continuer à mener un contrôle en amont et en aval, pour s’assurer du respect par les entreprises BTP des conditions, sur la base desquelles les autorisations sont octroyées, en vue de garantir la qualité et l’efficacité à toutes les étapes de réalisation des projets publics ».

Ont été présents à cette réunion, notamment, le directeur général des ponts et chaussées, le directeur général des bâtiments civils, le président de la fédération nationale des entreprises de bâtiment et des travaux publics et autres.

