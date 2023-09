Tunisie/ Saccage des rails : Le parquet ordonne des poursuites, le ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur met en garde

Tunisie/ Saccage des rails : Le parquet ordonne des poursuites, le ministère de l’Intérieur met en garde

Le parquet du Kef a ordonné à la police judiciaire de Tejrouine d’ouvrir un PV autour du saccage intentionnel de la voie ferrée, en y causant un dysfonctionnement, et en commettant des actes de nature à faire dévier les trains.

Cette procédure a été enclenchée à l’issue de la présentation, le 11 septembre, du représentant juridique de la SNCFT, filiale de Gaâfour, au commissariat de police de Jrissa, souhaitant engager une affaire judiciaire pour saccage volontaire des rails, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Pour la petite histoire, le conducteur du train reliant Tunis à Kalaâ el-Khesba s’est aperçu de la présence de deux morceaux en métal fixés sur les barres de la voie ferrée, entre les gares de Fej Tamer, et El Kalaâ el-Khesba, ce qui a provoqué l’arrêt du train de 13 H : 30 mn à 16 H : 30 mn.

Des faits de saccage et de sabotage ont été relevés les 09 et 10 septembre ayant mis à mal la marche des trains. Les unités de la garde nationale s’en sont saisies, l’enquête se poursuit, en coordination avec le parquet pour révéler les dessous de ces actes de saccage et les parties qui se tiennent derrière, en vue de prendre les mesures requises à leur sujet, indique la même source.

Le ministère de l’Intérieur met en garde contre « ces actes criminels », lesquels reflètent la propension de certaines parties de susciter le chaos et le saccage, en cherchant, sciemment, à causer des pertes humaines et des dégâts matériels.

Le ministère rappelle les sanctions pénales réprimant pareils actes, inscrits à l’article 53 de la loi n’o 74 de l’année 1998, relatif au transport ferroviaire.

Toute personne qui procède, intentionnellement, au saccage de la voie ferrée, à y provoquer un dysfonctionnement, ou à mettre des objets dessus, se voit infliger une peine de 10 ans de prison, une punition qui est ramenée à 20 ans d’incarcération en cas de dommages corporels, et atteint la peine capitale, si décès s’en suit.

