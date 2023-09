Tunisie : Saïed appelle à la finalisation du mouvement diplomatique afin que les ambassadeurs et consuls puissent rejoindre leur poste

La nécessité de finaliser le mouvement diplomatique dans les délais les plus proches, afin que les ambassadeurs et consuls rejoignent leur poste de travail a été au centre d’une entrevue hier, jeudi 14 septembre, entre le président de la république, Kaïs Saïed, et le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar.

Le chef de l’Etat a affirmé « l’obligation pour chaque ambassadeur d’œuvrer à représenter la Tunisie au mieux dans chaque capitale et au niveau de chaque forum, et d’avoir, à chaque instant, présent à l’esprit qu’il représente un Etat indépendant et souverain, la souveraineté en son sein appartient au seul peuple tunisien », rapporte la présidence dans un communiqué.

Il a, par ailleurs, rappelé « les missions imparties aux consuls, en leur faisant assumer la responsabilité de faciliter les prestations rendues aux Tunisiens à l’étranger ».

La rencontre a, par ailleurs, porté sur « le dossier de récupération des avoirs spoliés, via une action diplomatique intense, de nouvelles méthodes et d’une manière collective à l’intérieur, ainsi qu’avec l’ensemble des ministères concernés et tous les pays, notamment, dans le cadre, des organisations internationales et régionales, étant donné que ces avoirs relèvent du droit du peuple tunisien, lequel est imprescriptible. »

Gnetnews