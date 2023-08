Tunisie : Saïed appelle à l’accélération du mouvement diplomatique afin que les ambassadeurs et consuls puissent rejoindre leur poste

Les résultats du Sommet Russie – Afrique qui s’est tenu les tous derniers jours à Saint-Pétersbourg, outre les rencontres bilatérales tenues en marge dudit sommet ont été au centre hier, lundi, d’une rencontre entre le président de la république, Kaïs Saïed, et le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar.

Le chef de l’Etat a réitéré l’attachement de la Tunisie aux constantes de sa politique étrangère, en s’en tenant, en même temps, « à sa souveraineté nationale émanant de la volonté de son peuple ».

Il a, par ailleurs, souligné la position de la Tunisie « en vue d’instaurer un nouvel ordre mondial plus juste, et non un classement préférentiel entre les pays, étant entendu que l’absence de justice, accentue la pauvreté, et favorise les guerres et le terrorisme ».

« Les peuples des pays en voie de développement souffraient et souffrent, encore, de l’ancien ordre mondial ayant atteint ses limites, et il est temps que ces pays soient agissants sur la scène internationale », a-t-il indiqué.

Saïed a exprimé sa fierté du « respect dont fait l’objet, désormais, la Tunisie dans les forums internationaux, du fait de ses positions de principe fondées sur une nouvelle approche ».

La rencontre a, également, planché sur le mouvement diplomatique et consulaire, et la nécessité de l’accélérer afin que les nouveaux ambassadeurs et consuls puissent rejoindre leur poste dans les meilleurs délais.

Gnetnews