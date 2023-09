Tunisie : Saïed appelle à lutter contre la drogue, et à intensifier les patrouilles sécuritaires en prévision de la rentrée

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu hier après-midi, lundi 04 septembre à Carthage, avec le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, ainsi qu’avec Mourad Saïdane et Hassine Gharbi, respectivement, Directeur Général de la Sûreté nationale, et Directeur Général, commandant de la Garde nationale.

La réunion a porté sur la poursuite de l’action conjointe entre l’ensemble des appareils de l’Etat, en matière de lutte contre la spéculation. Il a été aussi question « de contrer celui qui mène une campagne électorale masquée, en provoquant des crises, derrière lesquelles se tiennent des lobbies connus, se considérant comme étant au-dessus de la loi, et en dehors de toute reddition des comptes », rapporte la présidence dans un communiqué.

Le chef de l’Etat a affirmé « la nécessité d’une bonne préparation à la rentrée scolaire et universitaire, notamment la sécurisation des élèves et étudiants dans les environs de l’école et des établissements d’enseignement supérieur, en déployant des patrouilles sécuritaires continues ».

La rencontre porté sur la nécessité de mettre un terme à la propagation de la drogue, et de démanteler les réseaux de trafic et de commercialisation, notamment.

Gnetnews