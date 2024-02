Tunisie : Saïed appelle à mettre un terme à la sous-traitance, aux contrats à durée déterminée, et à revoir les pensions de retraite dans le privé

Le président de la république, Kaïs Saïed, a réitéré son appel à la nécessité de mettre un terme à la sous-traitance, étant donné qu’il s’agit d’une espèce de traite des personnes.

Recevant hier, jeudi 22 février 2024 à Carthage, Malek Zahi et Lotfk Dhiab, respectivement, ministre des Affaires sociales et ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Saïed, cité par un communiqué de la présidence, a considéré la sous-traitance, comme « une manière de marchander avec le dénuement et la sueur des pauvres ».

Il s’est interrogé sur les raisons qui font que l’ouvrier ne perçoit pas une rétribution complète et équitable, alors que celui qui l’emploie touche plusieurs fois cette rémunération.

« Le travail est un droit pour chaque citoyen et citoyenne, l’Etat doit prendre les dispositions nécessaires afin qu’il soit garanti sur la base de la compétence et de l’équité. Chaque citoyen et citoyenne a le droit de travailler dans des conditions décentes, et une rémunération complète, comme le prévoit la constitution. La sous-traitance est ni constitutionnelle, ni acceptable », a-t-il souligné.

Le président a, par ailleurs, appelé à la nécessité de mettre un terme aux contrats à durée déterminée (CDD), étant donné que le travailleur a le droit à la stabilité, et a besoin que les horizons soient clairs devant lui.

Le président de la république a évoqué la question de péréquation des pensions de retraite, notamment dans le secteur privé. « Le retraité qui s’est investi des décennies de sa vie, ne pourrait être récompensé, après son départ à la retraite, par la compensation de Cenmar », a-t-il lancé.

Gnetnews