Tunisie : SaÃ¯ed appelle Ã  mettre un terme aux coupures rÃ©currentes d’eau et d’Ã©lectricitÃ©

Tunisie : Saïed appelle à mettre un terme aux coupures récurrentes d’eau et d’électricité

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est réuni hier, mardi 11 juillet 2023 à Carthage, avec Mosbah Hellali, et Hichem Anane, respectivement PDG de la Société nationale de distribution et d’exploitation des eaux (SONEDE), et PDG de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG).

Le chef de l’Etat a appelé les responsables en charge de ces deux secteurs vitaux, à mettre un terme aux coupures récurrentes de l’eau et de l’électricité dans nombre de régions de la république dans les délais les plus proches.

Le phénomène de coupure ne pourrait être justifié par les opérations de maintenance routinières, lesquelles auraient pu être effectuées avant l’arrivée de la saison estivale, a souligné le chef de l’Etat, cité par un communiqué de la présidence.

D’autant que les coupures constantes se poursuivent dans des régions bien déterminées pendant des jours et des semaines. Outre qu’elle coïncide avec l’absence des produits de base, comme le pain, le sucre et les médicaments, a-t-il déploré.

Gnetnews