Tunisie : Saïed décline l’esprit du mémorandum d’entente et appelle à le faire suivre par « des conventions contraignantes »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé, dimanche 16 juillet, que « la Tunisie n’a pas de missiles intercontinentaux, et ne veut pas en avoir, mais a une souveraineté qui transcende les mers, les océans et les continents ».

Lors d’un point de presse conjoint, avec Ursula Von Der Leyen, Giorgia Meloni et Mark Rutte, respectivement, présidente de la commission européenne, présidente du Conseil italien, et Premier ministre des Pays-Bas, en marge de la signature d’un mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique global, le chef de l’Etat a souligné que « ce mémorandum d’entente s’inscrit dans l’esprit qui nous unit et les valeurs que nous avons en commun et nous partageons ».

Ce mémorandum est aussi un rappel que nous sommes résolus à le traduire dans les faits tout prochainement, a-t-il noté, appelant « à le faire suivre de conventions contraignantes, selon les principes qui y sont inscrits ».

Kaïs Saïed a souligné « le besoin d’un accord commun sur la migration inhumaine et les opérations de déportation derrière lesquelles se cachent des réseaux criminels ».

Il s’est arrêté à l’élan de solidarité et la générosité des Tunisiens envers les migrants, reprochant leur passivité aux organisations spécialisées, qui n’ont réagi que par les communiqués, rechignant à mener leur intervention humanitaire.

Il a, également, pointé, les mensonges et dénigrement dont le but était de porter atteinte à la Tunisie, et à son peuple.

Ce faisant, Saïed a remercié Meloni d’avoir répondu rapidement à l’initiative de la Tunisie, de réunir une conférence au Sommet autour de la problématique migratoire, rassemblant les différents pays concernés, « en vue de parvenir à une solution à cette situation inhumaine, laquelle ne peut être que collective en éliminant les causes avant d’en traiter les conséquences ».

Saïed s’en prend de nouveaux à la finance mondiale

Le chef de l’Etat a déclaré, en préambule, que les deux parties font face à leur destin commun, et ont à relever défi après défi. « Parmi les défis de non des moindres, celui de trouver de nouveaux modes de coopération en dehors du système monétaire international mis en place à l’issue de la deuxième guerre mondiale », a-t-il souligné en allusion aux accords de Bretton Woods ayant donné lieu à la création du FMI et de la banque mondiale.

« Ce système qui repose sur la répartition du monde en deux moitiés, une moitié pour les riches et une moitié pour les pauvres, n’aurait pas dû exister, et ne pourrait se poursuivre sous la même forme et avec la même teneur », et est frappé par « la malédiction antique », a-t-il lancé.

Kaïs Saïed a fait part de l’aspiration de la Tunisie « de voir le soleil illuminer le monde entier, et la lumière de la justice et de la liberté rejaillir partout ».

Il a considéré que la Tunisie et l’Union européenne « partagent les mêmes responsabilités, et font montre de courage pour surmonter, solidaires et égaux, des défis que personne ne pourrait affronter tout seul ».

« Parmi les points inscrits dans ce mémorandum, figure le rapprochement entre les peuples », a-t-il indiqué.

Les peuples ont besoin de cohésion et de solidarité, et réclament une égalité réelle, et non une compassion sans respect, laquelle porterait dans ses plis un classement préférentiel entre pays, a-t-il souligné en substance.

Gnetnews