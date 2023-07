Tunisie : Saïed dénonce ceux qui cherchent « à attiser la situation et semer le chaos pour revenir au pouvoir »

Le mouvement judiciaire de l’année prochaine qui est en cours d’élaboration, et la nécessité de l’annoncer dans les délais les plus proches, a été au centre d’une rencontre hier, lundi 10 juillet 2023, à Carthage, entre le président d ela république, Kaïs Saïed, et le président du Conseil supérieur provisoire de la Magistrature, Moncef Kchaou.

Saïed a réaffirmé « le rôle dévolu à la justice, a fortiori en cette étape que vit la Tunisie, de juger celui qui a commis des crimes, et qui en planifie encore au détriment de la patrie et du peuple ».

« Il n’est plus un secret pour personne qu’il y a ceux qui cherchent à attiser la situation sociale par tous les moyens, comme la spéculation, la pénurie de nombreux produits de base, ou la coupure d’eau potable dans plusieurs régions, sous prétexte de travaux de maintenance périodique, afin que nos populations soient assoiffées en ces temps de fournaise », a-t-il déploré.

Les actes routiniers pour ceux-ci est de malmener le peuple tunisien en vue de conduire à une implosion de la situation, afin que les corrompus soient dans l’impunité, et reviennent au pouvoir, une fois ils auront semé le chaos, qu’ils auront planifié en Tunisie et depuis l’étranger, a-t-il conclu en substance, cité par un communiqué de la présidence.

Le chef de l’Etat avait évoqué, auparavant, lors d’une rencontre avec la ministre de la Justice, le rôle dévolu à la justice en matière d’application de la loi à tous sur un pied d’égalité, et le rôle du parquet en matière d’enclenchement des poursuites contre celui qui attente à la sûreté de l’Etat et de la société.

Gnetnews