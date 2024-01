Tunisie : SaÃ¯ed dÃ©nonce la mauvaise gestion et la corruption au sein de l’office du Commerce

Tunisie : Saïed dénonce la mauvaise gestion et la corruption au sein de l’office du Commerce

Le président de la république, Kaïs Saïed, a souligné la nécessité d’entamer le questionnement et la reddition des comptes contre tous ceux qui sont impliqués dans la dilapidation de l’argent public, dans le but d’attenter au peuple tunisien dans sa subsistance quotidienne. « Chacun devra assumer sa responsabilité », a–t-il affirmé.

Se rendant hier, jeudi 11 janvier, a l’Office de Commerce de Tunisie (OCT), Saïed a appelé, dans une vidéo postée sur la page officielle Facebook de la présidence, à commencer à enquêter dans tous les dépassements enregistrés en relation avec les missions dévolues à l’office, faisant état de documents et preuves accablant nombre de responsables et fonctionnaires.

Il a, ainsi, passé en revue des documents attestant d’entourloupes et de mauvaise gestion, ce qui a donné lieu à des difficultés et des problèmes en termes d’approvisionnement en produits de base, à l’instar du café, du sucre et du riz, s’indignant que la non-transparence procède à la distribution de ces produits.

Il a donné l’exemple d’une cargaison de café qui est arrivée en Tunisie en avril 2022, mais des responsables au sein de l’office ont fait de sorte qu’elle ne quitte pas le port, et ont empêché la finalisation de l’opération, en dissimulant un chèque afin que le marché n’ait pas lieu, bien que les financements existent.

Il a considéré que l’Office tunisien du Commerce appartient à l’ensemble des Tunisiens, et n’est pas au service des lobbies et des mafias qui cherchent à affamer le peuple tunisien. Ce qui se passe au sein de l’office est une dilapidation de l’argent public, en cherchant à maîtriser le marché, les circuits de distribution et de stockage des denrées alimentaires en vue d’attiser la situation, a-t-il fustigé, citant les dépassements qu’il a constatés auparavant en se rendant le même jour à la cité Ettadhamen, où d’importantes quantités de denrées alimentaires, sucre, farine, semoule ont été saisies par les brigades sécuritaires de contrôle.

Il a, par ailleurs, évoqué le dossier de recrutements au sein de l’OCT, signalant que « de nombreux recrutements ont eu lieu dans l’illégalité de la part de personnes sur lesquelles pèsent des soupçons de corruption, voire des affaires de corruption ». Les personnes recrutées n’ont pas les qualifications requises et n’ont pas vocation à être au sein de l’OCT, a-t-il estimé, signalant avoir une liste dans ces personnes et exigeant leur départ.

Le chef de l’Etat a réitéré la nécessité d’assainir l’OCT, et les circuits de distribution, rappelant le rôle de l’office en matière de distribution équitable des produits de base dans l’ensemble des régions du pays, conformément aux stocks stratégiques dont il dispose.

Gnetnews