Tunisie : Saïed et Meloni décident la poursuite du processus de Rome, face à la montée des flux migratoires

Un entretien téléphonique a eu lieu hier soir, mardi 29 août 2023, entre le président de la république, Kaïd Saïed, et la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, où il était question de coordination entre les deux pays face au déferlement croissant et continu des migrants irréguliers, derrière lequel, se tient des réseaux criminels de traite des personnes tant au Sud de la Méditerranée, qu’au Nord, ainsi que dans les pays subsahariens.

Il a été question de la nécessité de terminer le processus ayant démarré à Rome, à l’initiative conjointe de la Tunisie et de l’Italie, lequel va se poursuivre, la prochaine étape en Tunisie, en vue de traiter les causes de la migration irrégulière, d’une manière collective, et de mettre un terme à cette tragédie humaine.

Gnetnews