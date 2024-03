Tunisie : Saïed et Tebboune s’engagent à intensifier la coopération bilatérale

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu, samedi 2 Mars 2024, avec son homologue algérien, Abdlemajid Tebboune, au terme de sa visite en Algérie, où il a participé au 7ème forum des pays exportateurs de Gaz.

Les deux dirigeants ont passé en revue « les différentes formes de coopération, et de partenariat entre la Tunisie et l’Algérie dans de nombreux domaines, et se sont dits satisfaits, du caractère solide et privilégié des relations bilatérales », rapporte la présidence, dans un communiqué.

Ils ont souligné leur forte détermination « à poursuivre la tradition de coordination et de concertation, à relancer les liens bilatéraux et à les élever au plus haut rang, au service de l’intérêt conjoint, en consécration de la conscience profonde de la communauté des destins, ainsi que des valeurs de solidarité, de complémentarité et d’entraide entre les deux pays ».

Les deux dirigeants se sont mis d’accord sur « la nécessité d’intensifier la cadence de coopération, notamment à travers la tenue de réunions de la haute commission et autres mécanismes d’action bilatérale. Outre le lancement de projets conjoints dans les régions frontalières, dans les délais les plus proches ».

Saïed et Tebboune ont évoqué, par ailleurs, les dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun, en prime le soutien au peuple palestinien, dans sa résistance contre l’occupation sioniste barbare.

Gnetnews