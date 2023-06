Tunisie : Saïed participe à la clôture du Sommet de Paris, consensus pour réformer le système financier mondial, selon Macron

Le président de la république, Kaïs Saïed, a pris part, ce vendredi 23 Juin, à la clôture du sommet « pour un nouveau pacte financer mondial », qui s’est ouvert hier au palais Brongniart à Paris.

Le chef de l’Etat a été accueilli à son arrivée à la salle de conférences par la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, selon une vidéo de la présidence.

Kaïs Saïed a eu un échange et une poignée de main, avec le président brésilien, Lula da Silva, ainsi qu’avec la Secrétaire Générale de l’Organisation internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo et avec le président français, Emmanuel Macron.

Clôturant ce sommet, auquel ont pris part, les 22 et 23 juin, une quarantaine de chefs d’Etat de différentes parties du monde, ainsi que le Secrétaire Général de l’ONU, et des chefs d’organisations financières, internationales…Macron a évoqué ce vendredi , un « consensus complet » pour « réformer en profondeur » le système financier mondial, afin de le rendre « plus efficace, et plus équitable ».

Kaïs Saïed avait appelé hier à la refonte du système financier mondial, né des accords de Bretton Woods, sur la base de « l’équité et de la justice », en impliquant les pays du Sud, au même titre que ceux du Nord.

Le chef de l’Etat a eu plusieurs entretiens, en marge de sa participation à cette rencontre au sommet, notamment avec la Directrice Générale du FMI, la présidente de la commission européenne, le chancelier allemand, et le président égyptien.

