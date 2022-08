Tunisie : SaÃ¯ed plaide pour la consolidation du rÃ´le du secteur privÃ© pour promouvoir le partenariat afro-nippon

Tunisie : Saïed plaide pour la consolidation du rôle du secteur privé pour promouvoir le partenariat afro-nippon

Le président de la république, Kaïs Saïed, a plaidé pour une nouvelle approche de partenariat afro-japonais, rompant avec le passé et répondant aux aspirations des peuples africains, notamment la jeunesse, devant être en tête des priorités, afin qu’elle joue un rôle efficient en termes de développement du continent.

Présidant ce week-end, le forum économique tenu en marge de la Ticad, aux côtés du président sénégalais et du président de l’Union africaine, Macky Sall, et du Premier ministre japonais, Fumio Kishida (à distance), le chef de l’Etat a prôné « un partenariat fondé sur la richesse humaine », tout en assurant « un climat propice à la relance des investissements japonais, et à la promotion des échanges commerciaux, dans le cadre d’une stabilité politique pérenne et une justice sociale constante ».

Saïed a indiqué que le volume des échanges et des investissements entre l’Afrique et le Japon, ne reflète pas, malgré son importance, les opportunités réelles de coopération et de partenariat, appelant à la nécessité de consolider le rôle du secteur privé afin qu’il soit un pilier essentiel de développement, de croissance, et une locomotive de l’économique africaine dans des secteurs névralgiques, à l’instar de l’infrastructure, de l’économie verte, de la recherche scientifique, des énergies renouvelables, des startups, de l’innovation, du transport et de la santé.

Saïed a appelé les différentes parties-prenantes, dont les institutions financières régionales et internationales, à instaurer des mécanismes innovants, à même d’alléger les charges de la dette africaine, et à financer un développement durable sur le continent, ce qui est à même de donner corps aux aspirations des prochaines générations, de consolider l’autonomisation économique, et l’esprit d’initiative.

A la clôture des travaux de la conférence hier, dimanche, le chef de l’Etat a indiqué que ce sommet avait réussi à élaborer des conceptions prometteuses et concrètes, ainsi que des recommandations, qui sont de nature à instituer une nouvelle vision pour le partenariat afro-nippon.

La partie nipponne a prévu une enveloppe de 30 milliards de dollars pour le développement en Afrique, au terme de la Ticad 08.

