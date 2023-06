Tunisie : Saïed pointe les responsables qui tergiversent, ou entravent la mise en exécution des décisions

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier soir, lundi 26 Juin à Carthage, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, où il était question, notamment, de la marche de l’action du gouvernement au cours des tous derniers jours.

Celui qui occupe une responsabilité au sein de l’Etat devra assumer son devoir sacré envers la patrie et le peuple, a réitéré le chef de l’Etat, faisant constater qu’un nombre non négligeable (NDLR de responsables) est soit dans la tergiversation quant à la prise de décision, soit tend à entraver la mise en application de toute décision. « Cette situation ne pourrait perdurer, a fortiori que les projets existent, et les fonds leur ont été alloués ».

Il a affirmé que tout responsable au sein de l’administration, devra servir le service public dont il est dépositaire, ou céder la responsabilité à celui qui en prend la mesure envers la patrie et le peuple.

Le président de la république a incité les Tunisiens à travailler, à créer la richesse et à compter sur eux-mêmes, mettant en exergue nos moyens importants et notre forte volonté de relever les défis.

« Avec nos bras et nos richesses nous pourrions construire l’avenir, sans que quiconque ne nous accorde des faveurs de l’étranger, en hypothéquant notre volonté et notre indépendance, ce que notre peuple n’accepte pas », a-t-il conclu en substance.

Gnetnews