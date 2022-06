Tunisie : SaÃ¯ed rÃ©itÃ¨re son attachement Ã  l’indÃ©pendance de la justice, aux libertÃ©s et aux droits

Tunisie : Saïed réitère son attachement à l’indépendance de la justice, aux libertés et aux droits

Le président de la République, Kaïs Saïed, a affirmé sa « totale détermination à assurer l’indépendance de la magistrature, et à garantir les libertés et les droits dans le cadre d’une liberté effective, et non une liberté factice ».

Recevant hier, mercredi 08 Juin à Carthage, le Lord Tarek Ahmed, ministre d’Etat britannique pour les affaires de l’Asie centrale et du sud, de l’Afrique du Nord, des Nations-Unies, et du Commonwealth, au ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni, le chef de l’Etat a évoqué « la réalité de la situation en Tunisie, les défis politiques, économiques et sociaux auxquels elle se heurte ».

Le chef de l’Etat s’est arrêté aux aspects « des relations d’amitié historique entre la Tunisie et la Grande-Bretagne », prônant « le raffermissement de ces liens étroits, et la diversification des secteurs de partenariat entre les deux pays, notamment dans les domaines économique, culturel, de tourisme et de l’énergie ».

Le lord Tarek Ahmed a affirmé l’attachement de son pays à poursuivre la consolidation des relations de coopération et de partenariat avec la Tunisie, dans de nombreux secteurs, comme la transition énergétique, l’enseignement, la formation et la recherche scientifique.

Le ministre d’Etat britannique a exprimé son « soulagement » envers les résultats de rencontres fructueuses, l’ayant réuni avec de hauts responsables, des hommes d’affaires, et certaines composantes de la société civile en Tunisie.

