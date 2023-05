Tunisie : Samir Saïed rencontre de hauts responsables de la finance islamique à Djeddah en marge des réunions annuelles de la BID

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a pris part aux réunions annuelles du groupe de la banque islamique de développement qui se sont tenues à Djeddah (Arabie Saoudite) du 11 au 13 Mai.

Outre sa participation aux assemblées générales des conseils des gouverneurs et conférences, le ministre a rencontré le président du groupe de l’Islamic development bank, Mohamed Slimane el-Jasser, où il était question « des relations enracinées, de la solidité de la coopération financière et technique, et de la détermination de la consolider et d’en élargir les champs à la prochaine période ».

Le ministre a présenté, à cette occasion, un aperçu sur les grandes orientations de la vision stratégique de la Tunisie à l’horizon de 2025, les principales priorités en termes de développement, ainsi que les projets arrêtés dans le cadre du plan de développement 2023 – 2025, outre les programmes de développement décidés par le gouvernement tunisien, en vue de relancer la croissance, de redresser les équilibres financiers, et d’améliorer la situation sociale, ainsi que les mesures en relation avec le dispositif d’investissement et l’amélioration du climat des affaires, tout en ouvrant les perspectives devant le partenariat public/priva (PPP).

Le plan de développement 2023 – 2025, et les projets de développement qu’il contient, notamment dans les secteurs à vocation économique, sociale et environnementale, représentent un cadre approprié de coopération avec la banque islamique de développement (BID), à la prochaine période, a-t-il souligné.

Mohamed Slimane el-Jasser a affirmé, pour sa part que la banque est résolue à poursuivre son soutien à la Tunisie, et à contribuer à la réalisation de ses programmes et projets de développement, affirmant les dispositions de la BID à étudier tous les projets proposés.

Le ministre a, par ailleurs, rencontré, en marge de ces réunions, le président exécutif de l’institution internationale islamique de financement du commerce, le Directeur Général du fonds OPEC pour le développement international, le président exécutif de l’institution de l’assurance islamique de l’investissement et des exportations, ainsi que ses homologues des pays membres.

Les entretiens ont porté sur les moyens de consolider la coopération, dans cette étape, où les pays membres se heurtent à de grands défis en termes économique, social, et énergétique, tout autant que la sécurité alimentaire et les moyens de faire face aux changements climatiques.

Gnetnews