Tunisie : Saïed se rend à « Dar El Hout »à Salammbô, des bassins vides, un bateau scientifique en panne…

Le président de la république, Kaïs Saïed, a effectué hier, mardi 20 février, une visite inopinée, au musée océanographique de Salammbô, communément appelé, « Dar El Hout ».

Le chef de l’Etat a échangé avec nombre de responsables, cadres administratifs et professeurs. Il a évoqué nombre d’insuffisances et de défaillances, liées notamment au manque d’entretien, et de maintenance.

Saïed a évoqué, selon une vidéo postée sur la page officielle de la présidence, un bateau scientifique, dont l’acquisition est intervenue en 1998, dans le cadre de la coopération tuniso-japonaise.

Ce bateau est en rade depuis une dizaine d’années, et est immobilisé à quai à Sfax, une décision a été prise pour le réparer en Italie moyennant une enveloppe d’un million de dinars, et des experts ont été chargés de suivre l’affaire, mais il n’en est rien, sans compter les appels d’offres infructueux, a-t-il déploré.

Il a, par ailleurs, évoqué l’existence de deux autres embarcations, dont les moteurs (4) ont été volés. Comme il a pointé les bassins vides, où il n’y a pas de poissons.

Dar El Hout est un site scientifique, il faut mettre fin à la corruption et arrêter cette dégradation, a-t-il asséné, appelant à ce que le musée retrouve son éclat, et son rayonnement, non seulement en Tunisie, mais aussi à l’échelle mondiale.

Créé en 1924, le musée océanographique célébrera, en juillet prochain, son centenaire.

Gnetnews