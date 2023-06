Tunisie : Saïed se rend à Redeyef, « le phosphate doit reprendre et les conventions conclues ne seront pas appliquées »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a déclaré que « la Tunisie possède de l’or, qui est malheureusement, jeté par terre », en allusion au phosphate.

Lors d’une visite, hier après-midi, mardi, à Redeyef (gouvernorat de Gafsa), et au milieu de la population, le chef de l’Etat a affirmé, dans une vidéo postée sur la page officielle facebook de la présidence, « la nécessité de la reprise du phosphate qui est une richesse nationale », appelant « à mettre un terme à la vente des rêves mensongers, et à arrêter de commercer avec la misère des pauvres et démunis ».

Tout en reconnaissant que les problèmes sont fondamentalement d’ordre socio-économique, et que les revendications des populations sont légitimes, Saïed a appelé la population « à imaginer un nouvelle conception, autre que la contestation l’exhortant à lancer des projets dans le cadre des sociétés communautaires et à contribuer à la création des richesses ».

« La Tunisie est prête à coopérer avec les autres, mais ne s’inclinera devant quiconque, il n’y a pas une sourate du Coran qui s’appelle le Fonds monétaire international », a-t-il lancé, soulignant la nécessité que l’on compte sur nos propres moyens.

Saïed a considéré que la Société de l’environnement et de la plantation, et ce qu’on appelle le jardinage, comme étant « un vrai mensonge », préconisant que les fonds alloués, outre ceux en provenance de la réconciliation pénale, soient directement attribués aux jeunes de la région, en leur accordant des terres afin qu’ils réalisent leur propre projet et qu’ils soient agissants en matière de création des richesses.

Le chef de l’Etat a dénoncé le lourd legs fait de corruption, et a déploré que ce secteur soit bloqué depuis 2011, signalant que les conventions mensongères conclues en la matière ne seront pas appliquées, et appelant à respecter les lois de l’Etat tunisien.

Il s’en est pris par ailleurs aux lobbies du transport du phosphate par camion, qui en empêchent le transport par train.

Le gouvernorat de Gafsa était nettement meilleur pendant les années 60, il était doté de toutes les commodités, mais a été paupérisé pendant des dizaines d’années et l’argent du peuple à a été vol, a-t-il déploré.

Saïed a prôné une solution collective émanant de la volonté de la population, affirmant son attachement aux même choix et s’engageant à baliser le terrain à la population pour réaliser ses propres projets.

Gnetnews