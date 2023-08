Tunisie : Saïed se rend au marché municipal de l’Ariana et prône des solutions légales pour « l’étalage »

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est rendu hier, mercredi 23 août, au marché municipal de l’Ariana, après que les étals anarchiques ont été enlevés.

Saïed a échangé avec des citoyens sur la nécessité de trouver des méthodes légales pour l’étalage, étant donné que cette situation qui perdurait pendant des années, est une extorsion du domaine public, outre les pertes subies par les commerçants qui opèrent conformément à la loi.

Il a, par ailleurs, indiqué à ceux qui étaient installés, anarchiquement, dans la région, que des solutions pourraient être trouvées dans le cadre de la loi, et à des endroits bien déterminés soumis au contrôle, en termes de marchandises exposées à la vente et de prix.

Le ministère de l’Intérieur avait mené dimanche dernier, des campagnes sécuritaires, dans les environs des marchés municipaux « Sidi Ammar » à l’Ariana, et « Sidi el-Bahri », où les étals anarchiques ont été démantelés, et les lieux nettoyés.

Des points sécuritaires ont été installés au niveau des accès menant aux marchés concernés pour interdire l’étalage anarchique de nouveau.

Ce faisant, le chef de l’Etat s’est dirigé, dans la foulée, à la cité EL Ghazela, à Borj Louzir, où il a écouté les citoyens et leurs préoccupations, et a constaté l’état des routes impraticables, faute de maintenance et d’entretien. Outre la situation environnementale, et les ordures qui jonchent le sol.

Saïed a pointé des crimes commis contre le peuple tunisien pendant des décennies à tous les niveaux ; tous les efforts doivent être conjugués pour demander des comptes à ceux qui en sont à l’origine, afin de mettre un terme à cette situation que de nombreux cherchent à inscrire dans la durée, par tous les moyens, a-t-il souligné.

Gnetnews