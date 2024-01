Tunisie : SaÃ¯ed se rend aux quartiers populaires d’Ettadhmen, d’el-Intilaka…et Ã©coute les prÃ©occupations des citoyens

Tunisie : Saïed se rend aux quartiers populaires d’Ettadhmen, d’el-Intilaka…et écoute les préoccupations des citoyens

Le président de la république, Kaïs Saïed, a fait le déplacement, hier jeudi 11 janvier, dans les quartiers populaires d’Ettadhmen, d’el-Intilaka, de Douar Hicher et du 18 janvier.

Saïed a échangé avec les citoyens et a écouté leurs préoccupations, selon une vidéo postée sur la page officielle de la présidence.

Il s’est, par ailleurs, rendu dans une boulangerie et autres points de vente pour s’assurer de la disponibilité du pain et des produits des base, lait, sucre, etc.

Des produits qui étaient disponibles mais dans des quantités insuffisantes, pour le sucre, selon le commerçant.

Le chef de l’Etat a promis une amélioration de la situation notamment à Ettadhamen, Mnihal…à forte densité urbaine, réitérant son appel à la fermeté contre les spéculateurs, et ceux qui font peu de cas de la subsistance du peuple, à travers une application stricte de la loi, et des poursuites judiciaires contre les contrevenants.

Il s’est, également, rendu au site du projet de raccordement au réseau de l’ONAS, d’une cité populaire de Douar Hicher.

Gnetnews