Tunisie : Saïed s’entretient à Alger avec Al-Khalifa autour du partenariat économique avec le Bahreïn

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier, mardi 01er novembre, au siège de sa résidence à Alger, Cheikh Mohamed Ben Mbarek Al-Khalifa, président du conseil des ministres et représentant spécial du roi de Bahreïn.

Saïed a salué les positions du Royaume de Bahreïni, appuyant la Tunisie, exprimant son « soulagement du niveau des liens de fraternité et de coopération entre les deux pays », et « réitérant sa détermination de renforcer ces relations notamment dans le domaine économique, commercial et culturel », rapporte un communiqué de la présidence.

Le chef de l’Etat a affirmé « l’importance du contact continu et direct pour aplanir toutes les difficultés, en vue de prospecter un avenir des relations bilatérales, conformément à de nouvelles visions et conceptions ».

Le responsable bahreïni a, pour sa part, transmis une invitation au président de la république, de la part du souverain du Bahreïn, pour se rendre à Manama.

Il a réaffirmé la poursuite du soutien de son pays à la Tunisie, signalant que le Bahreïn souhaite « accueillir des délégations économiques tunisiennes pour prospecter de nouvelles perspectives de partenariat et d’investissement dans les deux pays ».

Les discussions ont, également, porté sur les points inscrits à l’ordre du jour du Sommet arabe d’Alger, tout en affirmant « la nécessité du rassemblement afin que les pays arabes soient agissants dans leur environnement régional et international ».

