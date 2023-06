Tunisie : SaÃ¯ed s’entretient avec al-Sissi Ã  Paris autour des questions bilatÃ©rales et rÃ©gionales

Tunisie : Saïed s’entretient avec al-Sissi à Paris autour des questions bilatérales et régionales

Le président de la république, Kaïs Saïed, a rencontré ce jeudi 23 Juin à Paris, le président égyptien, Abdelfattah al-Sissi.

La rencontre a porté sur « les relations de coopération et de fraternité étroites entre la Tunisie et l’Egypte, où il était question de la détermination conjointe de les consolider davantage dans divers domaines, notamment en termes économique et de développement », rapporte en cette fin de matinée, un communiqué de la présidence.

Les deux parties ont, par ailleurs, évoqué des questions régionales d’intérêt commun, et ont discuté des points inscrits à l’ordre du jour du sommet de Paris.

Le chef de l’Etat a affirmé « la nécessité d’opter pour des approches non-conventionnelles pour bâtir de nouvelles relations économiques et financières, tenant compte des exigences actuelles et des défis nouveaux dans le monde en général, et les pays en voie de développement, en particulier, en répondant aux aspirations de leurs peuples, à une vie digne, dans le respect de la souveraineté nationale ».

Gnetnews