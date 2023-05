Tunisie : SaÃ¯ed s’entretient avec Belhaj sur les projets financÃ©s par la BIRD et l’IDA

Tunisie : Saïed s’entretient avec Belhaj sur les projets financés par la BIRD et l’IDA

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu hier, mardi 02 Mai à Carthage, avec le vice-président de la banque mondiale pour la région du Moyen-orient et de l’Afrique du Nord (MENA), Farid Belhaj.

La rencontre a porté sur les relations entre la Tunisie et le groupe de la banque mondiale et les projets financés auparavant, par la Banque internationale de reconstruction et de développement (BIRD), et l’Association internationale de développement (IDA), notamment dans le domaine social, à l’instar de la construction des établissements éducatifs.

« L’Etat ne pourrait renoncer à son rôle social », a affirmé le président de la république, cité par un communiqué de la présidence, signalant que le règlement de nombreuses affaires requiert, aujourd’hui, la formulation de nouvelles conceptions, tenant compte, en premier lieu du rôle de l’Etat en matière de préservation des droits de l’homme fondamentaux, comme la santé, l’enseignement, la sécurité sociale et autres services.

« L’Etat devra lutter contre les disparités sociales, lesquelles remontent aux décennies écoulées, ayant donné lieu à l’approfondissement de la crise économique et sociale », a-t-il souligné.

