Tunisie : Saisie de 11 tonnes de céréales objet de vol dans un port commercial

La brigade des enquêtes judiciaires de la garde nationale de Sfax est parvenue hier, dimanche 14 janvier 2024, à démanteler un réseau de vol de céréales dans un port commercial, et a procédé à la saisie de 11 tonnes de blé subtilisé et un camion utilisé à cet effet.

Deux personnes ont été placées en détention préventive, annonce ce soir, le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Cette opération s’inscrit, dans le cadre, des efforts visant à lutter contre le vol et à contrer les fléaux attentatoires à l’ordre public.

Interrogé, le parquet a ordonné de diligenter une affaire judiciaire pour formation d’une entente dont le but est d’attenter aux personnes, et aux biens, ainsi que le vol et la spéculation des aliments pour bétail subventionnés.

Gnetnews