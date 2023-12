Tunisie : Saisie de gâteaux impropres à la consommation à l’occasion du nouvel an

La direction générale de la sûreté nationale (DGSN) annonce des campagnes sécuritaires sur l’ensemble du territoire national, et la saisie de plus de 3000 litres de lait, 624 kg de gâteaux non propres à la consommation, et 1795 kg de farine et semoule subventionnés.

Dans le cadre de la lutte contre la spéculation, et tout ce qui est de nature à attenter à l’ordre public et à la santé du citoyen, notamment à l’occasion de l’avènement du nouvel an, les unités sécuritaires, relevant de la police municipale, ont mené des campagnes sécuritaires dans l’ensemble du territoire de la république les 26 et 27 décembre 2023 ayant débouché sur la saisie :

*3007 litres de lait dont 2000 litres stockés dans des conditions insalubres ;

*512 litres d’huile subventionnée ;

*277 kg de sucre ;

*624 Kg de gâteaux non propres à la consommation ;

*520 Kg de semoule ;

*194 Kg de volailles non propres à la consommation ;

*1275.5 Kg de farine.

