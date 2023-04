Tunisie : Saisie d’huile vÃ©gÃ©tale, fruits, lÃ©gumes, lait…Ã  Tunis et ailleurs

Tunisie : Saisie d’huile végétale, fruits, légumes, lait…à Tunis et ailleurs

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce la saisie formelle de 101 604 litres d’huile végétale subventionnée, d’un montant total de 85 mille dinars.

Dans le cadre du programme national de lutte contre la spéculation, au niveau des circuits de distribution, les services de contrôle économique de Tunis ont procédé hier, mercredi 05 avril, à cette saisie en coordination avec les garde municipale de Tunis.

Il s’est avéré que la possession et la commercialisation de cette marchandise par une entreprise de commerce de gros des denrées alimentaires dans la région de Zahrouni, se faisaient selon des moyens détournés, en violation de la transparence des transactions et des dispositions de la subvention, selon la même source.

Un lot de boissons gazeuses, a été par ailleurs, confisqué, pour irrégularités au niveau de l’approvisionnement.

Deux PV ont été rédigés contre le contrevenant, pour violation des procédures de la subvention.

Les services de contrôle économique ont, par ailleurs, procédé à la saisie de 146 kg de bananes à Kasserine, qui ont été réinjectés dans les circuits de distribution au prix officiel.

Quelque 3,624 tonnes de légumes et fruits et 12 750 unités (lait et eau minérale) ont été saisis à Jendouba.

Les services de la direction régionale du Commerce de Sidi Bouzid ont procédé, mercredi, à la saisie de 8,5 tonnes de farine subventionnée et 480 litre d’huile végétale subventionnée pour violation de la réglementation de la subvention.

Gnetnews