Tunisie : Samia Abbou dit soutenir encore le 25 juillet, mais non le projet de Kaïs Saïed

La députée suspendue, Samia Abbou, a déclaré ce mardi 30 novembre qu’elle appuyait encore les décisions du 25 juillet, mas ne soutient pas le projet du président de la république, Kaïs Saïed.

Intervenue sur Jawhara, elle a indiqué que « le chef de l’Etat avait profité du 25 juillet, pour réaliser un projet personnel et changer la constitution, sur mesure. »

« Le 25 juillet nous appartient à tous, c’est le repère qui doit déterminer nos actions, le problème réside dans sa lenteur », a-t-elle dit.

« Les décisions du 25 juillet auraient dû être rapides, et susciter un sursaut positif et un tournant qualitatif, pour mettre un terme à l’absurde, demander des comptes aux corrompus dans des procès équitables, rétablir l’autorité de l’Etat, et remettre en marche les institutions conformément à la loi ».

Mais cela n’a pas eu lieu, « le président a choisi d’aller de l’avant dans le processus Kaïs Saïed veut, et non le peuple veut », a-t-elle considéré.

Sami Abbou perçoit dans la démarche présidentielle, « deux processus », « celui du 25 juillet, qui est en train d’avancer lentement, et dans l’ambiguïté, alors que le président a tous les pouvoirs pour qu’il puisse aller de l’avant, déterminer où se situe le mal, démanteler l’État profond », etc.

« Le deuxième processus est sa volonté de modifier la constitution, en faisant du sur mesure », a-t-elle indiqué, estimant que ces deux processus ne vont pas de pair.

