Tunisie : Samir Saïed appelle à la relance du projet Sama Dubaï

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a appelé, ce vendredi 19 Mai, à la reprise des concertations autour du projet « Sama Dubaï », en commençant à le traduire dans les faits, du fait de son importance et sa rentabilité économique pour la Tunisie et les Emirats.

Recevant ce matin l’ambassadrice des Emirats arabes unis en Tunisie, Imen Ahmed Sellami, Samir Saïed a exprimé les dispositions de son ministère à assurer le soutien et l’accompagnement nécessaire aux investisseurs émiratis, et à œuvrer à aplanir les difficultés.

L’entretien a, ainsi, porté sur la coopération économique, notamment en termes d’intensification des investissements émiratis en Tunisie, à la lumière des opportunités existantes, outre la consolidation de la coopération financière et du partenariat entre les secteurs privés des deux pays.

Les deux parties ont mis l’accent sur l’importance du rôle du secteur privé en matière de redynamisation de l’échange et du partenariat, en tirant profit des expériences réussies des deux pays, de manière à exploiter les opportunités d’investissement existantes, et de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale, au service de l’intérêt commun.

Il a été, de surcroît, question des réformes et mesures édictées, pour améliorer le climat des affaires et d’investissement, ainsi que les réformes en cours de finalisation, notamment, la nouvelle loi de l’investissement et la révision du code des changes.

Le ministre a cité les secteurs à valeur ajoutée à l’instar des technologies de l’information et de communication, TIC, la recherche et le renouveau, l’industrie pharmaceutique, les services sanitaires et logistiques, ainsi que les industries alimentaires pour leur important potentiel en matière d’investissement.

La conférence internationale de l’investissement, prévue début novembre prochain, représente une nouvelle occasion, pour s’enquérir de près des projets inscrits dans le plan de développement, dont la réalisation est prévue selon le cadre du partenariat public/ privé (PPP), a-t-il souligné, appelant les sociétés et les fonds d’investissements émiratis à y participer massivement.

