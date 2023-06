Tunisie : Samir SaÃ¯ed inaugure une extension de l’entreprise franÃ§aise, Selt Marine Colloids, Ã  Menzel Jmil

Tunisie : Samir Saïed inaugure une extension de l’entreprise française, Selt Marine Colloids, à Menzel Jmil

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a inauguré hier, lundi 12 juin 2023, le projet d’extension de l’entreprise française, Selt Marine Colloids, implantée dans la zone industrielle de Menzel Jmil (Bizerte), laquelle est spécialisée dans la biotechnologie innovante, notamment la transformation des algues rouges en compléments alimentaires, et en substances utilisées dans les produits cosmétiques et les industries pharmaceutiques.

La valeur des investissements alloués à cette nouvelle unité s’élève à 07 millions d’euros, (23 millions de dinars), ramenant le volume total des investissements à 13 millions d’euros, (50 millions de dinars).

Ces nouveaux investissements vont permettre de doubler les capacités de production 07 fois, et d’en améliorer l’employabilité à près de 200 postes d’emploi, dont 30 % sont des cadres techniques et des diplômés du supérieur.

Le ministre a mis l’accent sur « le caractère privilégié des relations tuniso-françaises à tous les niveaux, notamment en termes d’investissement et de partenariat ».

La France occupe la première position, à travers la présence de 1500 entreprises, ayant contribué à la création de 160 mille emplois, a-t-il dit, affirmant la détermination de consolider, davantage, la coopération entre les deux parties et d’en élargir les domaines, au service de l’intérêt conjoint.

Ont pris part à cette cérémonie l’ambassadeur de France à Tunis, André Parant, le président de la chambre tuniso-française de commerce et d’industrie, Khelil Chaïbi, et le PDG de l’entreprise, Mounir Belkhout.

Gnetnews