Tunisie : Samir SaÃ¯ed ouvre les travaux du forum sur le partenariat public-privÃ© en Afrique du Nord

Tunisie : Samir Saïed ouvre les travaux du forum sur le partenariat public-privé en Afrique du Nord

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a ouvert, ce jeudi 15 juin, le forum régional sur le partenariat public/privé (PPP), en Afrique du Nord autour du thème « pour une croissance durable et inclusive ».

Ce forum se tient, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et est organisé par la banque africaine de développement, (BAD), en collaboration avec l’instance générale de partenariat public-privé, et de la caisse des dépôts et des consignations.

Participent à ce forum des responsables des instances PPP, des représentants d’administrations et structures liées à ce domaine, des investisseurs, et des représentants des banques et institutions financières internationales et régionales, ainsi que des experts issus d’Egypte, d’Algérie, du Maroc, de Libye, de Mauritanie et de Tunisie.

Ce forum vise à mettre en exergue les atouts de ce mécanisme en matière de réalisation des projets de développement, et d’examiner les moyens à même d’en consolider le rôle en vue d’atteindre une croissance inclusive et durable.

Les encouragements et l’amélioration des procédures requis par ce secteur, de manière à inciter le secteur privé, les investisseurs et autres intervenants à le conquérir en force, dans le cadre de l’intérêt conjoint et du principe gagnant/ gagnant ont été évoqués.

Gnetnews